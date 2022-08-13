القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 03:28 مساءً - فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة لتكون العمود الفقرى لإتصالات الجهات الإدارية بالدولة بما يؤهل الجهاز الإدارى بالدولة للإرتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمى الآمن وتنفيذ رؤية مصر 2030 .

شهد المهندس / طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مراسم توقيع برتوكول التعاون للإستفادة من خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، حيث قام بالتوقيع على البروتوكول اللواء / بكر محمد البيومى مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة والمهندس / أحمد السعيد المشرف العام على إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى بوزارة البترول والثروة المعدنية .

ويهدف البروتوكول إلى تحديد أسلوب تجميع الإحتياجات الفنية من الشبكة الوطنية المُوحدة للطوارئ والسلامة العامة والتى تعمل بتكنولوجيا إتصالات لاسلكية مُتطورة وتوفر الخدمات المتكاملة للإتصالات الحديثة المؤمنة والتطبيقات المحمولة بما يتماشى مع الخدمات التى يقدمها قطاع البترول والثروة المعدنية بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارىء والأزمات بالإضافة إلى العمليات والتشغيل طبقاً للمقاييس العالمية .

يأتى ذلك فى إطار حرص كافة الجهات المعنية على تحقيق الإستغلال الأمثل من تنفيذ الشبكة وتحقيق أهدافها الرئيسية خاصة جاهزية وإستعداد وسرعة إستجابة أجهزة الدولة طبقاً للمعمول به عالميا ً لتوفير حياة كريمة للمواطنين .