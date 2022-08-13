قطاع الأحوال المدنية: استمرار القوافل المجهزة لتقديم الخدمات للمواطنين

جدة - نرمين السيد - قرر قطاع الأحوال المدنية استمرار قوافل مجهزة فنيا ولوجستيا، اعتبارا من اليوم؛ لاستهداف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتقديم الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين.





وذلك بنطاق محافظات (القاهرة "أمام المركز النموذجى بكارفور المعادى" – الجيزة "أمام سجل الصف – أمام "كايرو مول" – القليوبية "أمام سجل شبرا الخيمة أول – أمام سجل شبرا الخمية ثانى – أمام سجل شبين القناطر – أمام سجل طوخ" – الإسكندرية "بجوار نقطة شرطة محطة الرمل – بجوار مسجد سيدى بشر" – مطروح "أمام مول العلمين أسكوير" – دمياط "أمام سجل دمياط الجديدة" – الغربية "بجوار مركز المعلومات الفرعى بطنطا – أمام سجل كفر الزيات – أمام سجل زفتى" – المنوفية "أمام سجل مركز منوف – أمام منفذ إصدار الوثائق بأشمون – أمام سجل مدنى أشمون" – كفرالشيخ "أمام مقر إدارة الأحوال المدنية بكفرالشيخ" – المنيا بمراكز "مغاغة – بنى مزار – سمالوط" – سوهاج "أمام سجل مدنى مركز البلينا" – قنا "أمام نقطة شرطة الكنوز" – الأقصر "أمام سجل القرنة"). فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر ونظرا للإقبال الشديد. ولاقت تلك القوافل قبول واستحسان المواطنين لما لها من وإيجابى عليهم من خلال استخراج أوراقهم الثبوتية فى سهولة ويسر وبصورة مميزة وتوفيرا للوقت والجهد، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الشرطية الجماهيرية.

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