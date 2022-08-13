ننشر السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربى الجديد

جدة - نرمين السيد - وشهدت التغييرات تعيين محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربى، خلفا للمهندس محمد أحمد مرسى. ونستعرض فى السطور التالية السيرة الذاتية

لوزير الدولة للإنتاج الحربى: رتبة: لواء

اسم: محمد محمد صلاح الدين مصطفى

تاريخ الميلاد: 6/9/1960

تاريخ التخرج: يوليو 1983

الحالة الاجتماعية: متزوج التأهيل: بكالوريوس هندسة يوليو 1983 (الكلية الفنية العسكرية)

بكالوريوس العلوم العسكرية النوط/الوسام/الميدالية: ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من الطبقة الأولى

نوط الخدمة الممتازة

ميدالية 25 يناير

نوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى الوظائف: قائد ورشة لواء مظلات 1986

قائد ورشة محطة مركبات 1998

قائد ورشة فرعية مركبات 2000

كبير مهندسين مجمع الصناعات الهندسية 2003

قائد ورشة مركبات جيب 2005

مساعد مدير المركبات للتسليح 2009

نائب رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة 2016

رئيس القطاعات الفنية للهيئة العربية للتصنيع

مستشار مدير عام الهيئة العربية للتصنيع

مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربى

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى الدورات/المؤتمرات/المأموريات/الزيارات: دورة MMC بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة (3 أسبوع)

دورة جودة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

حضور مؤتمرات/مأموريات علمية/زيارات مصانع بالخارج لكل من (إيطاليا - أمريكا - انجلترا - ألمانيا - فرنسا - روسيا - الصين - البرازيل - النمسا - كرواتيا - الإمارات - السودان)

تم التعيين كعضو بمجالس إدارات بعض شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع

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