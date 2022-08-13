القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة البترول

جدة - نرمين السيد - ووقع على البروتوكول اللواء بكر محمد البيومى مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، والمهندس أحمد السعيد المشرف العام على إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى بوزارة البترول والثروة المعدنية. ويهدف البروتوكول إلى تحديد أسلوب تجميع الاحتياجات الفنية من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتى تعمل بتكنولوجيا اتصالات لاسلكية متطورة وتوفر الخدمات المتكاملة للاتصالات الحديثة المؤمنة والتطبيقات المحمولة بما يتماشى مع الخدمات التى يقدمها قطاع البترول والثروة المعدنية بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارىء والأزمات، بالإضافة إلى العمليات والتشغيل طبقا للمقاييس العالمية. يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة لتكون العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة بما يؤهل الجهاز الإدارى بالدولة للارتقاء بمستوى جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والتحول الرقمى الآمن وتنفيذ رؤية مصر 2030. كما يأتى فى إطار حرص جميع الجهات المعنية على تحقيق الاستغلال الأمثل من تنفيذ الشبكة وتحقيق أهدافها الرئيسية، خصوصا جاهزية واستعداد وسرعة استجابة أجهزة الدولة طبقا للمعمول به عالميا لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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