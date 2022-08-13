حياة كريمة.. قافلة طبية بقرية الجزائر فى الوادى الجديد

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، فى تصريح اليوم، السبت، إن القافلة الطبية تستمر لمدة يومين، لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتضم عدة تخصصات طبية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كل الأدوية بالمجان.
وأضاف أن القوافل الطبية مستمرة، ويتم تنفيذها ضمن برنامج دورى على مستوى القرى، وذلك فى إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة "حياه كريمة" بمراكز المحافظة لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز فى نقص التخصصات المختلفة.
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