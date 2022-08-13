تكريم طلاب ومعلمى الأزهر الفائزين فى المشروع الوطنى للقراءة بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - كرمت الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، طلاب ومعلمى الأزهر بالمحافظة الفائزين فى المشروع الوطنى للقراءة لعام 2022 على مستوى الجمهورية الذى تم تنظيمه فى العاصمة الإدارية بالقاهرة.





وذكر بيان للإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية أن المشروع يهدف إلى إحداث نهضة فى القراءة وتحقيق الاستدامة المعرفية بما يسهم فى تعزيز ريادة مصر الثقافية ويتماشى مع رؤية الدولة 2030، كما يهدف إلى توجيه طلاب مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة والتى تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها وصولا لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.

جدير بالذكر أن المشروع الوطنى للقراءة هو مشروع رباعى الأبعاد يرتكز على أربع منافسات رئيسية، وهى: "الطالب المثقف" ويختص بالتنافس بين جميع الطلاب من الصف الأول الابتدائى وحتى الثالث الثانوى "القارئ الماسى" ويختص بالتنافس فى القراءة لطلاب الجامعات، "المعلم المثقف" ويختص بالتنافس بين جميع المعلمين، وأخيرا "المؤسسة التربوية" والتى تختص بالتنافس بين المؤسسات التربوية والثقافية والمجمتعية والإعلامية للحصول على المراكز الأولى الأكثر دعما لأهداف المشروع، ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وبالتنسيق مع وزارات التعليم العالى والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة، وهو يستمر لمدة 10 أعوام وفق خطة عشرية أولية تبلغ قيمة دعمها نصف مليار و50 مليون جنيه كل عام لجوائز الفائزين والخدمات اللوجيستية.

تجدر الإشارة إلى أنه يوم الإثنين الماضى انطلق المشروع الوطنى للقراءة لعام 2022 على مستوى الجمهورية بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة واستمر لمدة 3 أيام متتالية بمشاركة 900 قارئ من مختلف المحافظات بهدف رفع مستوى الوعى والثقافة وتشجيع القراءة لدى مختلف الفئات العمرية.