نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر new التعديل الوزاري الجديد في مصر 2022 إقالة وتغير 13 حقيبة وزارة أهمها التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعديل الوزاري الجديد في مصر من أهم الموضوعات على الساحة المصرية الآن، بعد أن دعا رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بصورة عاجلة، من أجل بحث التعديل الوزاري الجديد والذي يجري التحضير له من أكثر من شهر، وتم إجراء العديد من المقابلات والمشاورات بين السيد الرئيس والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاختيار أفراد الحكومة، وفق الخطة التي تهدف لها الدولة في الفترة القادمة، والتي كانت أساس عملية الاختيار للوزراء الجدد.

كان الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد مناع، قد صرح أن المجلس مدعو للانعقاد يوم السبت 13 أغسطس الساعة 12 ظهراً، لنظر أمر عاجل دون توضيح أي تفاصيل وكان مجلس النواب قد تلقى خطاب من رئيس الجمهورية طبقاً للدستور، للموافقة على التعديل الوزاري والذي شمل 13 حقيبة وزارة كانت أبرزها حقيبة وزارة التعليم، الذي أثير حوله العديد من الخلافات في الفترة الأخيرة نتيجة الأخطاء التي حدثت في نتيجة الثانوية العامة الأخيرة.

التعديل الوزاري الجديد في مصر

جاء التعديل الجديد كما يلي.

الدكتور / رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

هاني عاطف نبهان سويلم وزير الموارد المائية والري.

الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد وزير الصحة والسكان.

محمد أيمن أحمد عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

سها سمير وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج.

أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين وزير السياحة والأثآر.

أحمد سمير صالح وزيراً للتجارة والصناعة.

الفريق محمد عباس حلمي هاشم وزير الطيران المدني.

حسن محمد حسن شحاته وزير القوى العاملة.

نيفين يوسف محمد الكيلاني وزيرة للثقافة.

اللواء هشام عبد الغني عبد العزيز أمنة وزير التنمية المحلية.

محمود مصطفى كمال عصمت وزير لقطاع الأعمال العام.

محمد صلاح الدين وزير للإنتاج الحربي.

التعديل الوزاري الجديد في مصر 2022

تهدف الحكومة من التعديل الوزاري الجديد العمل على خلق روح جديدة في الحكومة وتنشيط العمل بكافة الوزرات التي شملها التعديل في ظل التحديات الكبيرة التي تواجها الدولة جراء الأزمات الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي وبالتالي على الاقتصاد المصري لذا تم التعديل الوزاري وفق هذه الرؤية للفترة القادمة.