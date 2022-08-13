وزير الأوقاف يشكر الرئيس على تجديد الثقة به: «أسأل الله أن يوفقنا لخدمة الوطن»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 02:24 مساءً - وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تجديد الثقة به واستمراره في منصبه وزيرا للأوقاف في التعديل الوزاري الجديد.

وأكد جمعة في تصريحات له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عقب التعديل الوزاري الجديد: "يسرني أن أتوجه بخالص شكري وتقديري لقائد المسيرة الوطنية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله على هذه الثقة الغالية و أعاهد الله وأعاهد سيادته على بذل أقصى الوسع والجهد وفاء بحق هذه الثقة العظيمة سائلا الله أن يوفقني وزملائي لخدمة هذا الوطن في ظل قيادته الحكيمة"

ووافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى.

وجاء التعديل كالتالى:

1. الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

2. هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والرى

3. الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لوزارة الصحة والسكان

4. محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى

5. سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج

6. أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرا للسياحة والآثار

7. أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة

8. الفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى

9. حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة

10. نيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة

11. اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية

12. محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام

13. محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرا للإنتاج الحربى