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وزير الدفاع النيوزيلندي يستقبل السفيرة المصرية لدى نيوزيلندا

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 12:28 مساءً - استقبل Peeni Henare، وزير الدفاع النيوزيلندى، السفيرة دينا الصيحي سفيرة جمهورية مصر العربية لدى نيوزيلندا، حيث تناولا مجمل العلاقات الثنائية وكيفية تعزيز التعاون بين البلدين، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة التطورات في منطقتي الشرق الأوسط والمحيط الهندى.

وفى ضوء تولى الوزير Henare لحقيبة السياحة كوزير مشارك، بحثت السفيرة المصرية مع الوزير النيوزيلندى كذلك سبل تعزيز العلاقات السياحية وزيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر من نيوزيلندا للاستمتاع بالمقاصد المصرية المختلفة، وزيارة المتاحف التي تم تجديدها وتطويرها.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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