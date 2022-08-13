قطارات إسبانية تدعم أسطول النقل فى مصر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كما يتضمن العقد تنفيذ أعمال الصيانة لمدة 15 سنة شامل الإتاحية وتوريد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطارات. وتساهم الصفقة فى دعم أسطول قطارات النوم، حيث يتكون القطار من 18 عربة، ومدعمة بخدمات الإنترنت، كما تشكل نقلة نوعية فى تقديم خدمة تليق بالمسافرين.

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