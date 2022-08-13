صحيفة لبنانية: الدور المصرى الفاعل فى حل الصراعات لا يعرف الاستعراض

جدة - نرمين السيد - ورأت أن الدور المصرى مترفع دائما عن السياسات الاستعراضية والارتجالية بشكل قد يساهم فى عودة الحياة الى الانتظام فى بلاد الشام، وخصوصا مع الفهم المصرى العميق لأعباء تراكمات النزاع العربى الاسرائيلى الطويل ومخاطره الدائمة والداهمة مع عودة احتمالات الحروب الاستباقية المستجدة والمرتقبة وتأثيرها السلبى على تماسك النسيج المجتمعى الطبيعى والانسيابى للمكونات الوطنية.

وأوضحت الصحيفة - فى الصفحة الأولى بعددها الصادر اليوم السبت - أن الحضور المصرى الفاعل فى قطاع غزة والعراق أعاد بعض التوازن للشرعية العربية، مشيرة إلى أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال قمة جدة للأمن والتنمية، التى عقدت فى المملكة العربية السعودية الشهر الماضى كان بمثابة رؤية عربية متقدمة لمستقبل الدولة الوطنية المستقرة، وكأن الرئيس السيسى أراد أن يتحدث عن ضرورة إرساء قواعد الانتظام بعد سنوات طويلة مع استراتيجية الفوضى الفتاكة نتيجة ما وصفته الصحيفة بـ"المغامرات الأمريكية" الفاشلة، سواء بالتدخل العسكرى فى العراق أو الانسحاب منه.

وأضافت الصحيفة، فى افتتاحيتها التى جاءت تحت عنوان (الحضور المصرى وانتظام بلاد الشام الجديدة) أن الرئيس السيسى استطاع مع الجيش المصرى حماية مصر من الوقوع فيما وصفته بـ"متاهات الفوضى الأمريكية المدمرة"، لافتة إلى أن هذه الفوضى لا تزال تسيطر على معظم الواقع العربى.

وشددت على أن خطاب الرئيس السيسى فى جدة جاء بمثابة "دفتر شروط عربية" حول ضرورة عودة الانتظام الى مجتمعات بلاد الشام الجديدة مع إعلان عودة أمريكا إلى المنطقة.

وأشادت الصحيفة بالاهتمام المصرى المميز بالعراق، منوهة بأنه يهدف إلى تعزيز الحوار الوطنى بين المكونات العراقية وتجديد أسس الوحدة الوطنية وتقديم العراق كنموذج للمصالحة المجتمعية فى دول بلاد الشام الجديدة.

وشددت الصحيفة كذلك على أن الدور المصرى الاستثنائى برز فى أحداث غزة ليتمكن من استيعاب التداعيات ومنع الانزلاق إلى حرب مدمرة مع ضمانات دولية غير مسبوقة والتعهد بمعالجة موضوعات الخلاف.