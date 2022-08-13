تعيين 4086 شابا واستخراج 5432 شهادة قياس مستوى المهارة بالشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 4086 من شباب الخريجين منهم 23 من الأشخاص ذوى الإعاقة، بشركات القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتوفير 1104 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.





وأضاف الوزير، أن المديرية قامت باستخراج 5432 شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة .

ومن جانبه أشار أحمد عبد الهادى وكيل المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضى - إلى أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 295 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 119 محضر سلامة و 126 حالة غلق إدارى والمشاركة فى 141 قياس ميدانى ومراجعتها لـ 41 منشأة، وعقد 4 ندوات توعية.

وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 646 منشأة، وأسفر عن تحرير 144 محضراً ، وفضلاً عن التفتيش على 296 منشأة يعمل بها أطفال وتحرير 3 محاضر للمنشآت المخالفة وذلك للتأكد من تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حقوق العمال المتمثلة فى الحقوق التأمينية والحصول على الأجور والعلاوات الدورية والإجازات، وبدل رصيد الإجازات.

كما أشار وكيل المديرية إلى أنه فى مجال التدريب المهنى فقد ألحق ببرنامج التدرج المهنى 800 صبى متدرج وألحق ببرنامج التدريب التحويلى 150 مستفيدا بهدف تأهيل الخريجين من خلال الدورات التدريبية التى تعقد بمركزى التدريب المهنى التابعين للمديرية بهدف توفير العمالة الفنية المدربة المطلوبة لسوق العمل.