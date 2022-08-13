نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي الكليات التي تقبل من 50 % علمي رياضة.. نصائح تنسيق الكليات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ أن تم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة وبدء المرحلة الأولي للتنسيق لعام 2022 ويتساءل العديد من الطلاب والطالبات في مختلف الشعب عن الكليات التي يمكن من خلالها التقديم بمجموع منخفض، وخاصة طلاب الشعبة رياضة نظرا لأن الكليات المتاحة في هذا التخصص قليلة نسبة إلى الشعب العلمية والأدبية، ولذلك يتساءل العديد من الطلاب والطالبات من شعبة رياضة عن الكليات التي تقبل من مجموع 50% وسوف نوضح لكم في هذا المقال هذا الكليات.

كليات شعبة رياضة من مجموع 50%

نظرا لأن كليات شعبة رياضة والتي تعد ثاني أعلى شعبة في التنسيق من حيث الكليات والمعاهد المتعلقة بها، فأنه يريد الكثير من الطلاب في شعبة رياضة التعرف على الكليات التي تقبل من مجموع 50% وسوف نعرض لكم هذه الكليات موضحه كالتالي:

• كلية تربية رياضية تقبل من مجموع 50% شعبة رياضة.

• كلية حقوق انتساب في محافظة أسيوط.

• كلية تجارة بمختلف المحافظات.

• المعهد الفني العالي للهندسة والتكنولوجية بالإسكندرية.

• معهد الحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالإسكندرية.

• الأكاديمية الدولية لعلوم الأعلام في الهندسة والرياضة.

• الأكاديمية الحديثة والتي توجد في المعادي والتي تكون في تخصص العلوم والحاسب الآلي.

نصائح تنسيق الكليات 2022

يقع الكثير من الطلاب والطالبات في بعض الأخطاء أثناء عملية التنسيق وتسجيل الرغبات وإليكم بعض النصائح المهمة عن تنسيق الرغبات في أي مرحلة من مراحل التنسيق الثالثة.

• يفضل عملية التنسيق من مكاتب التنسيق المعتمدة والتي توجد في الجامعات الحكومية.

• تعمل مكاتب التنسيق في الفترة من الساعة 9 صباحا وحتى ال 3 عصرا، وذلك حتي يعلم الطلاب المواعيد المتاحة للتنسيق.

• كما أنه يوجد على موقع الوزارة بعض الإرشادات في فيديو مصور حول كيفية ترتيب الرغبات بطريقة صحيحة.