نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقبض بالدولار” تخصصات كليات القمة الجديدة للثانوية العامة 2022 التي يحتاج إليها سوق العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ أن بدأت المرحلة الأولي لتنسيق الثانوية العامة لعام 2022 وأصبح يفكر الكثير من الطلاب والطالبات المتقدمين للتنسيق بالمرحلة الأولي في اختيار الكلية المناسبة، حيث يفكر معظم طلاب المرحلة الأولي في كليات الطب والهندسة والصيدلة وغيرها من الكليات التي تعرفنا عليها لأعوام كثيرة سابقة على أنها هي كليات القمة، ولكن مع تغير العالم والاقتصاد وحاجة العمل داخل الأسواق، ولذلك سوف نوضح لكم أهم الكليات وفقا لتغيرات سوق العمل، مع توضيح أهم هذه التغيرات.

كليات القمة الجديدة وتغيرات سوق العمل

في الماضي كان كليات القمة من الصيدلة والطب تتصدر سوق العمل مع كليات الهندسة والحاسب الآلي، ولكن مع التغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم مؤخرا أصبحت هذه الكليات ليس كالسابق من حيث أهم كليات القمة، وأصبحت هناك كليات آخري سوق العمل أكثر حاجة لها، وسوف نعرض لكم هذه الكليات والتخصصات المختلفة بها.

• تعد كليات التي تعتمد على التكنولوجيا والبيانات هي أكثر الكليات التي تطلبها الكثير الشركات التي تعلن عن حاجتها لوجود وظائف شاغرة.

• توجد كليات التكنولوجيا في العديد من المحافظات مثل القاهرة، وبني سويف والدلتا، والسادس من أكتوبر، وأسيوط وغيرها من المحافظات.

• تحتوي كليات التكنولوجيا بمصر على قسم الذكاء الاصطناعي، وقسم أمن المعلومات، كما يوجد به أيضا قسم الواقع المعزز.

أسباب جعل كليات التكنولوجيا من كليات القمة

هناك عدة أسباب قد جعلت من كليات التكنولوجيا هي من أهم الكليات التي تطلبها فرص العمل، ونعرض عليكم أهم هذه الأسباب موضحة كالتالي.

• هناك العولمة التي حدثت في العالم والتي جعلت من المفروض الاطلاع على العلوم والتقنيات للدول الأخرى من حولنا حيث قد أصبح العالم بمثابة قرية صغيرة.

• تقدم وسائل التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة حول العالم.