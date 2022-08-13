سعفان: بدء دورتي تدريب في مجال الكهرباء واللحام لشباب الوادي الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 11:22 صباحاً - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء تنفيذ دورتين تدريبيتين في مجال الكهرباء ، واللحام بمديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد ، يستفيد منها 30 متدرباً من طلبة المدارس الثانوية الفنية بالمحافظة وشباب الخريجين، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتدريب الشباب وتأهيلهم على المهن المطلوبة في سوق العمل مما يسهم في خفض معدلات البطالة تحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة أن دورة اللحام تتم بمركز التدريب المهني التابع للمديرية بالمحافظة ، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتدريب 15 متدرباً من طلبة المدارس الثانوية الفنية ورفع مستواهم لتأهيلهم للدخول في سوق العمل.

وأشار إلى أن التدريب على مهنة الكهرباء جاء بالتنسيق مع مركز التشييد والبناء لعقد دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للوزارة بقرية القصر مركز الداخلة ، ويستفيد منها 15 متدرباً من شباب الخريجين.