تعيين 4086 شاباً واستخراج 5432 شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 11:22 صباحاً - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 4086 من شباب الخريجين منهم 23 من الأشخاص ذوي الإعاقة ، بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتوفير 1104 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة .

وأضاف الوزير أن المديرية قامت باستخراج 5432 شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة .

ومن جانبه أشار أحمد عبد الهادي وكيل المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 295 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 119 محضر سلامة و 126 حالة غلق إداري ، والمشاركة في 141 قياس ميداني ومراجعتها لـ 41 منشأة ، وعقد 4 ندوات توعية .

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 646 منشأة، وأسفر عن تحرير 144 محضراً ، وفضلاً عن التفتيش على 296 منشأة يعمل بها أطفال وتحرير 3 محاضر للمنشآت المخالفة ، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حقوق العمال المتمثلة في الحقوق التأمينية والحصول على الأجور والعلاوات الدورية والإجازات، وبدل رصيد الإجازات .

كما أشار وكيل المديرية إلى أنه في مجال التدريب المهني فقد ألحق ببرنامج التدرج المهني 800 صبي متدرج ، وألحق ببرنامج التدريب التحويلي 150 مستفيداً ، بهدف تأهيل الخريجين من خلال الدورات التدريبية التي تعقد بمركزي التدريب المهني التابعين للمديرية بهدف توفير العمالة الفنية المدربة المطلوبة لسوق العمل .