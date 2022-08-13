السكة الحديد تنعي خفير لقى مصرعه أثناء اقتحام سيارة نقل المنفذ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 11:22 صباحاً - السكك الحديدية : أثناء غلق خفير منفذ الجيش بكم 55/600 بين أبوحماد/ التل الكبير (خط بنها / بورسعيد)المنفذ لمرور قطار961 الساعة 20,35 والمنفذ مطور وشغال أجراس وأنوار ومنتظم ومزود بكاميرات مراقبة إقتحمت سيارة نقل تحمل لوحة رقم 170592 نقل شرقية المنفذ من الجهة المخالفة ( والمنفذ مغلق ) وتم ضرب الضلفة والخفيروتم نقله لمستشفي أبوحماد العام ونتج عن ذلك وفاة الخفيروتم القبض على سائق السيارة .

وتنعى السكة الحديد خفير المنفذ الذى وافتة المنية مساء امس أثناء قيامه بواجباته الوظيفية

وتهيب الهيئة بقائدى المركبات الإلتزام بتعليمات السلامة المرورية واتباع الإرشادات الخاصة بها عند عبور مزلقانات السكة الحديد والبعد عن هذا السلوك الخاطىء حفاظاً علي ازهاق الارواح وعلى سلامتهم وسلامة العاملين وسلامة مسير القطارات .