لقى مصرعه أثناء اقتحام سيارة نقل.. السكة الحديد تنعى خفير «أبو حماد»

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الهيئة بيانا إعلاميا جاء فيه: أنه أثناء غلق خفير منفذ الجيش بكم 55/600 بين أبوحماد- التل الكبير (خط بنها / بورسعيد) المنفذ لمرور قطار 961 الساعة 20,35 والمنفذ مطور وشغال أجراس وأنوار ومنتظم ومزود بكاميرات مراقبة اقتحمت سيارة نقل تحمل لوحة رقم 170592 نقل شرقية المنفذ من الجهة المخالفة (والمنفذ مغلق) وتم ضرب الضلفة والخفير وتم نقله لمستشفى أبوحماد العام ونتج عن ذلك وفاة الخفير وتم القبض على سائق السيارة.

ونعت السكة الحديد خفير المنفذ الذى وافته المنية مساء أمس فى أثناء قيامه بواجباته الوظيفية، وتهيب الهيئة بقائدى المركبات الالتزام بتعليمات السلامة المرورية واتباع الإرشادات الخاصة بها عند عبور مزلقانات السكة الحديد والبعد عن هذا السلوك الخاطئ حفاظاً على إزهاق الأرواح وعلى سلامتهم وسلامة العاملين وسلامة مسير القطارات.