الصحة: افتتاح 3 وحدات للتثقيف الغذائى بالقاهرة وجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح وحدات للتثقيف الغذائى، ملحقة بالعيادات الخارجية فى 3 مستشفيات بمحافظتى القاهرة وجنوب سيناء، بهدف رفع الوعى الغذائى، ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن وحدات التثقيف الغذائى، تم افتتاحها بمستشفى منشية البكرى، وشبرا العام بمحافظة القاهرة، وفى مستشفى الطور بجنوب سيناء، لافتا إلى أنه يجرى إنشاء وحدة للتثقيف الغذائى بمستشفى كفر الزيات العام، فى محافظة الغربية.

وأوضح عبدالغفار أن وحدات التثقيف الغذائى تعمل على تعديل السلوك الغذائى وفقا للحالة الصحية، وإعطاء المشورة الغذائية، ووصف البدائل الغذائية وفقا لاحتياجات المرضى، مؤكدا أن تغيير العادات الغذائية الخاطئة يحد من أمراض سوء التغذية، كما أن تقويم التداخلات الغذائية يؤدى إلى الاستفادة المثلى من العناصر الغذائية.

وقال عبدالغفار إنه تم تدريب 75 فنى وأخصائى تغذية من خلال دورات تدريبية تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الجارى، بمحافظات البحيرة، الغربية، وأسيوط، لرفع كفاءة العاملين فى مجال التغذية بالمستشفيات.

وفى سياق آخر، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، إلى أن النصف الأول من العام الجارى، شهد ترخيص 4 بنوك دم بمستشفيات دمياط العام، وأطفال بنها التخصصى بالقليوبية، والمحمودية بالبحيرة، إضافة إلى ترخيص بنك الدم بمستشفى الهلال بالقاهرة.

وأكد حسنين أن البيان الإحصائى لأرصدة الدم بالمستشفيات التابعة للقطاع العلاجى يتم تحديثه مرتين يوميا، لتغطية الاحتياجات بشكل دورى، كما يتم عمل إحصائية شهرية مجمعة للتأكد من كفاية مخزون أكياس الدم ببنوك الدم فى المستشفيات.