

انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة أكثر من 12 شخص في حادث مروع بـ” البحيرة” والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- أصيب 13 شخص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص وقع صباح اليوم، السبت، عند الكيلو 130 طريق الاسكندرية بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة البحيرة بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى العام من مكان الحادث بالإضافة إلي الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.