انت الان تتابع خبر عاجل – هيئة الأرصاد عن طقس اليوم السبت : نار قايدة في كل مكان والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه سوف يكون هناك إحساس بارتفاع درجات الحرارة اليوم السبت الموافق 13 أغسطس 2022، نظرا إلي زيادة نسب الرطوبة في الجو على كافة مناطق الجمهورية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه نسب الرطوبة سوف تصل على السواحل الشمالية نسبة 90% بينما سوف تكون على محافظات القاهرة الكبري نحو 80%، ولذلك سوف يسود طقس شديد الحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، و جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية في ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 13 أغسطس 2022:

1- القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.