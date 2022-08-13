انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم العالي تعلن عن قرار فجائي : الجامعات الأهلية سيكون لها تنسيق منفصل والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أكدت وزارة التعليم العالي بالبحث العلمي عبر المتحدث الرسمي لها الدكتور عادل عبدالغفار، أن تنسيق الجامعات الأهلية الموجودة في الكثير من مناطق الجمهورية سوف يكون منفصل عن التنسيق الحالي.

وأوضح عبد الغفار أن خلال تصريحات تلفزيونية له خلال الساعات الماضية، أن تنسيق الجامعات الأهلية سوف يكون انتهاء مراحل التنسيق علاوة على سوف يكون هناك تنافس بين الطلاب على وفقًا لحاجة الجامعة والأعداد المتقدمة، مؤكداً أن هذه الجامعات ليس لها توزيع جغرافي كما نشر على صفحات السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي بالبحث العلمي أن الهدف من إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن في طرح برامج دراسية جديدة تحاكي حاجة سوق العمل ومؤسسات الدولة.