انت الان تتابع خبر قبل أيام من معاشات سبتمبر 2202.. وزير الاتصالات يعلن عن زيادة أكثر من 5% والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أصدرت وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، برئاسة الدكتور عمرو طلعت، تقرير خلال الساعات المنصرمة يخص أصحاب المعاشات في شتي محافظات جمهورية مصر العربية.وأوضح تقرير وزارة الاتصالات، أن هناك انخفاض حدث في عدد أصحاب المعاشات الذين تم الصرف لهم خلال الفترة من نهاية مارس 2021 إلي نهاية شهر يوليو 2022 بنسبة 26.86%، حيث بلغت ما تم صرفه في مارس 7.26 مليون قائم بالصرف ومستفيد مقابل 5.31 مليون مستفيد في نهاية الشهر الماضي