الرى: استجابة فورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولا بأول

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة لا تألو جهداً فى الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولاً بأول إيماناً بدور الوزارة فى توفير كل الاحتياجات المائية للمنتفعين، وأن كل المشروعات والإجراءات التى تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المزارعين فى المقام الأول.





جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والمالى والإدارى والمشرف على خدمة المواطنين وشؤون مجلسى النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وأشار الوزير إلى أن التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين يأتى فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم على الفور وبمجرد ورود الشكوى توجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص وحسم الشكوى.

وأضاف خلال شهر يوليو 2022، وجهت الأجهزة المعنية للرى بمحافظة كفر الشيخ لسرعة اتخاذ اللازم حيال عدد من الشكاوى التى وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تفيد بتضرر أهالى قريه الورق بمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ بسبب تراكم القمامة بالمجرى المائى المار بالقرية، وفور تلقى الشكوى تم عمل معاينة على الطبيعة لموقع الشكوى وتبين أن الترعة موضوع الشكوى هى ترعة صندلا العموميه المارة داخل القرية، وقد تم إصدار أمر تطهير للترعة الواقعة بزمام هندسه رى غرب كفر الشيخ.

وفى محافظة الغربية، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى التضرر من نقص مياه الرى بمنيل الهويشات بمركز طنطا، وفور تلقى الشكوى تم عمل اللازم لتوصيل مياه الرى وفتح المياه بالترعة بالدرجات المناسبة للرى لحسم شكاوي المنتفعين، حيث تم وصول المياه لنهاية الترعة وحسم الشكوى.

وفى محافظة المنوفية، وجهت الأجهزة المعنية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى تضرر أهالى قرية غمريل بمركز منوف بسبب تراكم القمامة والمخلفات فى المجرى المائى المار بالقرية، وعلى الفور تم تكليف الإدارة المختصة برفع العوائق أمام شبكة ترعة منحر غمرين وإزالة أسباب الشكوى.

وفى محافظة الاسكندرية، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالإسكندرية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى تضرر عدد من أهالى قرية ابن الوليد التابعة لحى العامرية بسبب عدم وصول مياه الرى وانخفاض منسوب المياه، وفور تلقى الشكوى تم بحثها وتبين أن المجرى موضوع الشكوى هو جنابية أبو مسعود، وقد تم إعطاء مياه الرى بالترعة والتواصل مع مقدم الشكوى والذى أفاد بإتمام رى الأرض وحسم الشكوى.

الجدير بالذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر يوليو 2022 بلغت %94، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد 797 شكوى وطلب وإستغاثة خلال شهر يوليو 2022.