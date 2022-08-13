الرعاية الصحية: قدمنا خدمات بتمويل ذاتى 1.6 مليار جنيه لمنتفعى التأمين

جدة - نرمين السيد - وتابع السبكى: مما يضمن الاستدامة المالية اللازمة لتحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بجودة عالمية، وصولا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن إجمالى الإيرادات والموارد الذاتية المحققة نظير أداء الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، بلغت 2 مليار و708 ملايين و303 آلاف و849 جنيها خلال العام المالى 2022/2021، وذلك بزيادة بنسبة 35% عن المستهدف.

وأضاف، أنه تم إنفاق مبلغ مليار و581 مليونا و117 ألفا و301 جنيه من إجمالى الإيرادات والموارد الذاتية المحققة على تقديم وتطوير خدمات طبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة لاستمرارية رفع كفاءة الخدمة وجودتها والارتقاء بها، ولتتمكن الهيئة رغم كونها هيئة خدمية من تحقيق فائض عائد نشاط عن العام المالى 2022/2021 بلغ مليار و127 مليونا و186 ألفا و548 جنيها.

واستكمل، أن إجمالى حجم الإنفاق على الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بلغ 4 مليارات و633 مليونا و812 ألفا و440 جنيها خلال العام المالى 2022/2021، مشيرا إلى تمويل مليار و581 مليونا و117 ألفا و301 جنيه منهم من الموارد الذاتية للهيئة العامة للرعاية الصحية، و3 مليارات و52 مليونا و695 ألفا و139 جنيها من الموازنة العامة للدولة.

وتابع الدكتور أحمد السبكى، أنه اهتمت الهيئة العامة للرعاية الصحية بتنمية حصيلة النقد الأجنبى بخزانة الدولة من خلال تنشيط العمل بمشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية (نرعاك فى مصر)، حيث أنه ولأول مرة عوائد بالدولار الأمريكى واليورو كحصيلة من النقد الأجنبى نظير تقديم خدمات طبية للمرضى الأجانب بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية تحت مظلة مشروعها (نرعاك فى مصر).

ولفت، إلى زيادة تكلفة الخدمة الطبية فى العام المالى 2022/2021 عن العام المالى السابق 2021/2020 بنسبة 56%، مشيرا إلى أن الزيادة فى تكلفة الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل إنما يعكس اهتمام الهيئة العامة للرعاية الصحية برفع كفاءة وجودة الخدمة الطبية وبذل أقصى جهد وإنفاق كل ما يلزم فى سبيل تقديم خدمة طبية بمعايير عالمية.

ونوه، أنه ساهمت الهيئة العامة للرعاية الصحية فى مواجهة وباء كورونا، وتمكنت من تقديم العلاج للمرضى المصابين بالجهات العلاجية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أن إجمالى قيمة ما تحملته هيئة الرعاية الصحية فى إطار مواجهة وباء كورونا بلغت 93 مليونا و715 ألفا و764 جنيها، وذلك خلال العام المالى 2022/2021.

واستكمل، أنه ساهمت الهيئة العامة للرعاية الصحية فى تعزيز دور المبادرات الصحية الرئاسية بمحافظات تطبيق التأمين الصحى الشامل، من خلال الدفع بأطقمها الطبية والإدارية وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة فى سبيل تقديم الخدمة الطبية بشكل جيد، لافتا إلى أن إجمالى قيمة ما تحملته الهيئة فى إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية بلغت 32 مليونا و861 ألفا و96 جنيها خلال العام المالى 2022/2021.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن الموقف المالى للهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى تحسن مستمر نتيجة للفكر الإدارى والمالى المتطور الذى تدار به الهيئة ، متابعا أن ذلك يؤهلنا للتوسع خلال المرحلة المقبلة فى زيادة عدد الخدمات واستكمال تطوير خدمات الرعاية الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات طبية متميزة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وبجودة عالمية، وتحقيق حلم المصريين فى رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة.

وأشار، إلى تقديم هيئة الرعاية الصحية 99% من الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بخدمات التأمين الصحى الشامل داخل منشآتها الصحية بالمحافظات، لافتا إلى تقديم أكثر من 13 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل منذ بداية المنظومة وحتى الآن، بداية من الفحوصات الطبية الشاملة ومرورا بالفحوصات التشخيصية الأشعة والمعمل ووصولا للعمليات والتداخلات الجراحية الكبرى، فضلا عن استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية المتقدمة لهم والتى يتم إدخالها ولأول مرة بالمحافظات، مثل عمليات الـ (TAVI, CTO, IVUS, CERAB, EVAR, TEVAR,...etc).

وتابع: نمضى قدما فى تنفيذ التكليف الرئاسى باستكمال منظومة التأمين الصحى الشامل مع ضغط الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من تطبيقها بكل المحافظات فى أقل من 10 سنوات، على نحو يسهم فى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة للمصريين، وخاصة بعد أن أثبتت المنظومة كفاءة عالية وعائد صحى وإنسانى ضخم للغاية على المواطنين.

ولفت، إلى أن المبادرات الصحية الرئاسية وحياة كريمة هما النواة الرئيسية لتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد وتسريع وتيرة تطبيقه بالمحافظات، ومؤكدا أن إدخال عدد كبير من المحافظات بالمنظومة الجديدة سيكون له عظيم الأثر فى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.