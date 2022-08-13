التعليم العالى: دعم 8 مشروعات للجامعات الحكومية بتكلفة 100 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وأفاد التقرير، بتقديم الوحدة دعمًا لثمانية مشروعات بالجامعات الحكومية بلغ حوالى 100 مليون جنيه، موزعة على النحو التالى: (58.5 مليون جنيه للجودة، 13 مليون جنيه للتأهيل للاعتماد، 135 ألف جنيه للبرامج الجديدة، 170 ألف جنيه للتخطيط الإستراتيجى ومرصد التعليم العالى وسوق العمل، 11 مليون جنيه لتطوير الكليات التكنولوجية، 13 مليون جنيه لتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات، 6 مليون لدعم التميز، 7 مليون جنيه للقياس والتقويم، 10 مليون جنيه لتأهيل المعامل للاعتماد الدولى)، فضلاً عن تقديم الدعم الفنى لـ30 برنامجًا دراسيًا جديدًا بالجامعات.

وأشار التقرير، إلى أنه تم الانتهاء من التطوير والتأهيل للاعتماد لـ 11 كلية خلال العام 2021/2022، بدعم مالى خلال العام الحالى يقدر بـ 9 مليون جنيه، ليصل إجمالى الدعم المقدم لهذه المشروعات قرابة 22 مليون جنيه، إضافة إلى الدعم الفنى المُقدم من خلال الزيارات الدورية لهذه المشروعات، مما ساهم فى وصول عدد الكليات المعتمدة حتى الآن لـ 153 كلية، وعدد البرامج المعتمدة لـ 57 برنامجًا.

ولفت التقرير إلى أنه جارى تقديم الدعم المالى والفنى لتأهيل البرامج التعليمية للاعتماد الدولى لـ 12 كلية فى 5 جامعات حكومية بإجمالى تمويل 31 مليون جنيه من الوحدة و15 مليون جنيه من الجامعات، وتم خلال هذا العام تقديم دعم مالى من الوحدة لهذه المشروعات يقدر بحوالى 7.5 مليون جنيه، ومن المقرر بدء زيارات الاعتماد الدولية لهذه المؤسسات خلال الربع الثانى للعام المالى القادم.

ونوه التقرير إلى قيام الوحدة بتطوير البنية التحتية الرقمية للكليات التكنولوجية بتكلفة تقدر بـ 34 مليون جنيه، وإعداد اللوائح الدراسية لـ 14 برنامجًا جديدًا بالجامعات التكنولوجية الجديدة، وجارٍ الانتهاء من 5 برامج أخرى، فضلاً عن الانتهاء من إعداد الدليل المرجعى لـ 7 كليات تكنولوجية، والخطط الدراسية لكل من القطاع الصناعى وقطاع السياحة والفندقة والقطاع الصحى، إضافة إلى التعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتأسيس وتجهيز الجامعات التكنولوجية الجديدة الجارى إنشاؤها، فضلاً عن طرح دورة جديدة من المشاريع التنافسية للجامعات التكنولوجية، وكذلك تجهيز 44 وحدة تصحيح إلكترونى بالمعاهد على مستوى الجمهورية.

وأوضح التقرير، قيام الوحدة بتقديم الدعم المالى والفنى لتطوير وإنشاء 12 مركزًا من مراكز التميز البحثية والتعليمية والخدمية بالجامعات الحكومية بإجمالى 17.5 مليون جنيه، منها: مركز أبحاث العلوم الإنجابية، ووحدة التصميم الجرافيكى والاستشارات التصميمية، ومعمل الأوسكى لتنمية مهارات الطلاب التمريضية الإكلينيكية، وغيرها، فضلاً عن دعم وتمويل 22 فكرة مُبتكرة من المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالى فى 9 جامعات بإجمالى تمويل 1.5 مليون جنيه، منها: نموذج محطة طاقة شمسية مركزة، وسخان شمسى هجين لمزارع الاستزراع المائى، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وإنتاج مستحلبات نانوية من النباتات الطبية.

إضافة إلى أنه تم طرح الدورة الخامسة للمشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالى لدعم وتمويل إنشاء 5 مراكز تميز بحثية وتعليمية وخدمية بإجمالى تمويل 7.5 مليون جنيه، وكذلك الدورة الرابعة للمشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالى؛ لدعم وتمويل 12 فكرة مُبتكرة بإجمالى تمويل 900 ألف جنيه، وكذلك طرح الدورة الأولى للمشروعات الابتكارية لطلاب الجامعات التكنولوجية؛ لدعم وتمويل 9 أفكار مُبتكرة بإجمالى تمويل 700 ألف جنيه.

واستعرض التقرير حصاد مشروع القياس والتقويم، حيث تم عقد مصفوفة التدريب الخاصة بأساليب التقويم، وإعداد المفردة الاختبارية، وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية بواقع (16) برنامجًا تدريبيًا لعدد (2000) عضو هيئة تدريس من مختلف الجامعات المصرية، فضلاً عن استلام (9) مراكز للقياس والتقويم بالجامعات من مشروعات الدورة الخامسة.

كما تم قبول مشروعين فى مجال القياس والتقويم و11 مشروعًا فى مجال إنشاء بنوك الأسئلة بالدورة الأولى، إضافة إلى تقديم الدعم الفنى والاستشارى لتجهيز مبانى الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، وتشكيل لجان لدراسة الاحتياجات والزيارات الميدانية، والنظر فى العروض المُقدمة واختيار أنسبها.

وفتح المنصات التعليمية (MS viva, MS education) لميكروسوفت لمنتسبى الجامعات المصرية، فضلاً عن التوسع فى مجال حماية البيانات وتأمين الشبكات للجامعات المُتلقية للخدمة، ودعم وتوجيه الجامعات للاستفادة بوحدات بنية تحتية متقاربة Hyper Converged Infrastructure ؛ لتحل محل الخوادم ووحدات التخزين التقليدية، وكذلك دعم الجامعات الراغبة فى استخدام آليات الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء بالتجهيزات اللازمة، مثل معامل تطبيقات الذكاء الاصطناعى، ومعامل إنترنت الأشياء.

ولفت التقرير إلى قيام الوحدة بتنفيذ موقع مركزى؛ لتقديم الخدمات التكنولوجية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى للجامعات المصرية، من خلال آلية موحدة تتيح إنشاء المواقع والخدمات، بما يسهم فى نشر الخدمات التكنولوجية المتقدمة بطريقة ميسرة وآمنة لجميع العاملين بقطاع التعليم العالى والبحث العلمى.

وأضاف التقرير، قيام الوحدة بإعداد برنامج عمل الحكومة لوزارة التعليم العالى، وموازنة البرامج والأداء، واستيفاء نماذج المُنظومة الوطنية للمتابعة والتقويم لوزارة التعليم العالى للعام المالى 2022/2023، والمُشاركة فى تحديث خطة مصر للتنمية المُستدامة فيما يخص التعليم العالى، وإعداد موازنات البرامج والأداء المستهدفة للعام المالى 2022/2023 ، فضلًا عن تحديث خريطة الأنشطة والعمليات لمُنظومة البرامج والأداء.

فضلاً عن تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات (ICTP)، والعمل على تطوير العديد من ملفات التحول الرقمى بوزارة التعليم العالى، فضلاً عن تطوير البنية التحتية للعديد من المحاور، منها: تجديد رخص حماية البيانات وتأمين الشبكات (Firewall) بنسبة 100% من احتياجات الجامعات، وتمويل الجامعات بنسبة 25% من إجمالى نسبة التعاقد، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للمعاهد التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالى، ومُتابعة أنظمة التصحيح الإلكترونى.