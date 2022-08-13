إقبال كبير على منافذ «كلنا واحد» للحصول على السلع المخفضة

جدة - نرمين السيد - وأعرب عدد من المواطنين عن شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية، لقيامها بمد المرحلة الـ 22 من المبادرة حتى نهاية شهر أغسطس الجارى، بدلا من نهاية عيد الأضحى المبارك؛ لإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من التخفيضات الكبيرة التى وفرتها المبادرة، والتى ساهمت فى رفع العبء عن كاهلهم، وجعلت السلع الأساسية فى متناول أيديهم.

وأشاد المواطنون بمبادرة (كلنا واحد)، ودورها فى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية لهم بأسعار مخفضة، معربين عن شكرهم لوزارة الداخلية، لحرصها على إطلاق مثل هذه المبادرات، والتى تعكس تطور الفكر الأمنى للوزارة، وإيمانها بضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة، خاصة فى الأعياد والمواسم الاجتماعية، والدينية، والوطنية، مما من شأنه مد جسور الثقة بين المواطن ورجال الشرطة.

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت منتصف مارس الماضى، فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة 30 يوما، ثم تم مدها حتى نهاية شهر رمضان المبارك، قبل أن يتم مدها مرة أخرى حتى نهاية عيد الأضحى المبارك، ثم نهاية شهر أغسطس الجارى؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل الى 60%.

وتشمل المبادرة عددا من فروع السلاسل التجارية الكبرى، بإجمالى 1002 فرع على مستوى الجمهورية.

وأطلقت وزارة الداخلية المبادرة، بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات؛ لتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%؛ وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم التنسيق مع مسؤولى عدد من السلاسل والكيانات التجارية والموردين، لإنشاء 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، فضلا عن سرادق رئيسى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، و 11 سرادقا فرعيا بالميادين والشوارع الرئيسية أمام مقار بعض السلاسل والكيانات التجارية، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع الغذائية وغير الغذائية، وبعض مستلزمات البيت المصرى، خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%.

وقد تم كذلك إطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق، وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%؛ وذلك من خلال الدفع ب25 سيارة محملة بالسلع الغذائية المختلفة بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، والقليوبية، بالمناطق الأكثر احتياجا، والتى لاتتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

ومن جانبها، تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة، للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين؛ حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن، من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين، ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية الموسعة لمراقبة الأسواق، للمحافظة على استقرار الأسعار، وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية، لاتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة؛ لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.