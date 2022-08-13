صحف القاهرة تبرز تنفيذ أحدث منظومة عالمية لشبكات توزيع الكهرباء

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان (وليد جمال الدين رئيسا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس) ذكرت (أخبار اليوم) أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلنت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا بتعيين وليد جمال الدين رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام اعتبارا من أمس.

وأضافت الصحيفة أن وليد جمال الدين كان يشغل منصب المدير التنفيذى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس من يناير 2020، ثم نائبا لرئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج فى مايو 2022.

وفى صحيفة (الأهرام) وتحت عنوان (أحدث منظومة عالمية لشبكات توزيع الكهرباء تدخل الخدمة قريبا)، قال وزير الكهرباء محمد شاكر "إن الوزارة تنفذ حاليا خطة شاملة لتأمين وتحسين التغذية الكهربائية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية وتلبية احتياجاتهم".

وأضاف الوزير أن الخطة يتم تنفيذها على عدة محاور، حيث يجرى حاليا تنفيذ أحدث منظومة عالمية لإقامة مراكز التحكمات فى شبكات توزيع الكهرباء ومن المقرر بدء تجارب تشغيل 3 مراكز قريبا، بينما تم الانتهاء من تنفيذ نحو 70% من ثلاثة مراكز أخرى.

وأشار إلى أن هذه المرحلة تستهدف إقامة 6 مراكز للتحكم، تشمل القاهرة الجديدة ومدينة نصر والدقى والسادس من أكتوبر والحلمية وشرق الإسكندرية.

وتابع أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تباشر حاليا إجراءات التعاقد لإقامة 3 مراكز أخرى تشمل غرب الإسكندرية ودمياط ومركز التحكم والإشراف بالإسكندرية، فيما يجرى حاليا التفاوض لإقامة 7 مراكز أخرى.. مؤكدا أن التنفيذ يتم بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.

وفى الشأن المحلى أيضا ذكرت صحيفة (الجمهورية) - تحت عنوان (25 ألف طالب يسجلون فى "أولى تنسيق") - أن رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق السيد عطا أعلن، أمس، أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 25 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى من هنا للعام الجامعى الجديد.

وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة ولفت إلى إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة مساء بعد غد الاثنين الموافق 15 أغسطس الجارى.

وفى (المصرى اليوم) وتحت عنوان (بدء إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمحافظات) ذكرت الصحيفة أن عدة محافظات بدأت تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، فى إطار التعليمات الواردة من مجلس الوزراء، والمتعلقة بأهمية تنفيذ الإجراءات السريعة التى تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة فى المنشآت العامة.

وأضافت الصحيفة أن كورنيش النيل بالأقصر والممشى السياحى شهدا تخفيف الإضاءة والاكتفاء بالأعمدة الرئيسية، بجانب إطفاء أنوار دواوين الحكومة والاكتفاء بالمدخل الرئيسى، ومنها الديوان العام للمحافظة وجميع المصالح الحكومية، بجانب تخفيف الإضاءة بالمساجد وقت صلاة العشاء، كما تم إطفاء الأنوار من المعابد الفرعونية القديمة بالبرين الشرقى والغربى، فضلا عن تخفيف الإضاءة بجميع الشوارع والميادين مثل "أبو الحجاج الأقصرى، وصلاح الدين" وباقى الميادين بالمدينة.

وأشارت إلى أن فى الشرقية، عقد المحافظ الدكتور ممدوح غراب اجتماعا مع رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة عصام الحسينى؛ لبحث آليات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمبانى الحكومية والمنشآت العامة والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والصالات المغطاة، والملاعب التى تستخدم الأضواء الكشافة، وكذا خفض إنارة الشوارع الرئيسية.