عاجل.. مصر تؤكد وقوفها مع السعودية فى مواجهة جميع صور الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن تضامُن جمهورية مصر العربية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فى مواجهة كل ما يُهدد أمنها واستقرارها، مؤكدةً على وقوفها مع المملكة فى مواجهة جميع صور الإرهاب والعنف والتطرف.





وأكدت مصر مجددًا على دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة جميع الأشقاء بالمملكة من المواطنين وكذلك المقيمين، مُثنيةً على يقظة السلطات السعودية وقدرتها على التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنيًا، ومُعربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين.

وأعلنت رئاسة أمن الدولة فى السعودية، أمس الجمعة، أن إرهابيًا فجّر نفسه بحزام ناسف خلال تعقبه من قبل قوات الأمن، ما أدى إلى مقتله وإصابه مقيم و3 من رجال الأمن فى حى السامرة بمحافظة جدة.

وقالت رئاسة أمن الدولة، إن الإرهابى المشار إليه كان مطلوب أمنيًا، ويدعى عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكرى الشهرى، موضحة أنه تم رصد وجوده عند الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء الماضى، فى حى السامر بمحافظة جدة.

وأضافت رئاسة أمن الدولة السعودية أنه عند مباشرة إجراءات القبض على الإرهابى عبدالله بن زايد، بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه.