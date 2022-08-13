قطع المياه عن 22 منطقة بالقاهرة لمدة 14 ساعة اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لأعمال اللحامات الخاصة بخط قطر 1000مم المتعارض مع أعمال توسعات شارع التوفيقية وشارع المشروع بمنطقة عين شمس الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن 22 منطقة بالقاهرة وذلك اعتبارا من اليوم السبت المقبل من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة مساء نفس اليوم ولمدة 14 ساعة.





وأكد الشركة أن المناطق المتأثرة هى مناطق ( شارع سنان – شارع ترعة الجبل – حمامات القبة – شارع ابن سندر – شارع طومنباى – منطقة عين شمس الغربية – شارع سليم الاول – شارع عين شمس – خارجة المطرية – منشية البكرى – الحرس الجمهورى – رئاسة القوات الجوية – عمارات العبور – دار الهيئة الهندسية والسكرتارية الخاصة – الشيراتون – خزان 5 – الملتقى العربى – الكلية الحربية (ط- الحى العاشر - مساكن صقر قريش - مدينة الامل (الهجانة سابقا) وارض الولف سيتى ستارز تابعة لمدينة نصر) وأكدت الشركة أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى والمحمول.

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