الأرصاد: لا يمكن فصل الرطوبة والحرارة خلال فصل الصيف

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، أن ارتفاع نسبة الرطوبة تزيد من الإحساس بحرارة الطقس وتزيد من فرص تكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والى القاهرة.

وأشارت إلى أنه تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط والأحمر لترتفع الأمواج نسبيا كما تنشط على شمال وجنوب الصعيد.