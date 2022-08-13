الأعلى للآثار: قلعة صلاح الدين آمنة تماما ولم تتأثر بحريق صلاح سالم

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار الدكتور أسامة طلعت، أن قلعة صلاح الدين الأيوبى بالقاهرة وجميع المبانى الأثرية الموجودة بها آمنة تماما.





وقال طلعت، فى بيان، إن القلعة لم تتأثر ولم تقع بها أية خسائر مادية من جراء الحريق الذى تم إخماده، فى وقت سابق اليوم، بأشجار ونخيل بالقرب من طريق صلاح سالم بالقاهرة، بمحيط القلعة.

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