النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكة الحديد

جدة - نرمين السيد - ناشدت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) اليوم الجمعة، المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية، وعدم العبور منها، لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.





وقالت الوزارة إن هذه المناشدة تأتى استمرارا لحملة "سلامتك تهمنا"، فى إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية. وأكدت على ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك، وهى المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئه السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

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