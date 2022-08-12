محافظ جنوب سيناء يتفقد 5 ميادين بشرم الشيخ استعدادا لمؤتمر قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولته الميدانية مساء اليوم الجمعة، عدد 5 ميادين كبرى بمنطقة نبق وساحة العلم بمنطقة شمال نعمة بمدينة شرم الشيخ، فى إطار الجولات الميدانية التفقدية المستمرة لمتابعة استعدادات المدينة لاستضافة مؤتمر قمة المناخ فى شهر نوفمبر المقبل.





وأشاد المحافظ،خلال جولته، بمعدلات التنفيذ فى أعمال التوسعة والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمدينة، موجها بإنشاء سوارى أعلام بطول 25 مترا لرفع علم مصر خفاقا والانتهاء من أعمال الميادين فى مواعيدها المقررة. وأوضح المحافظ أن الأعمال الجارية بالميادين تشمل شبكات رى وأعمال زراعات وأحواض زهور، وأعمال تجميلية ونافورات، وأعمال إضاءة، لتتكامل مع إنشاء الطرق الجديدة، وأعمال التوسعة والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمدينة.

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