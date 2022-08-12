تزايد الإقبال على شاطئ رأس البر خلال عطلة نهاية الأسبوع (صور)

جدة - نرمين السيد - وتم تزويد الشاطئ بـ5 خيم لتجميع الأطفال التائهين و4 نقاط للإسعاف، إلى جانب 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة إلى تزويده بالمعدات البحرية ومبانى إدارية لتقديم جميع الخدمات، وكذلك فرق الإنقاذ المنتشرة بطول الشاطئ منذ بداية النهار حتى غروب الشمس. فيما نجحت تلك الفرق فى إنقاذ 60 حالة من الغرق وتسليم 129 طفلا تائها إلى ذويهم.

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