أخبار مصرية

طه يتحدى المستحيل ويحصل على 90% فى الثانوية العامة: سرطان وغيبوبة 3 سنوات وفقدان للعين اليمنى

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 أغسطس 2022 09:33 مساءً - عرض برنامج "مصر تستطيع"، تقريرا عن الشاب طه محمد حمدى، الذي يعاني من سرطان وغيبوية 3 سنوات وفقدان للعين اليمنى، حيث واجه الموت بالإيمان والإرادة، وحصل على 90 %، في الثانوية العامة.

 

وقال والده محمد حمدي حلال التقرير المذاع عبر قناة "دي إم سي": "حتى 3 إعدادي كانت متميز وبدأ جسمه يضمر وتظهر عليها علامات مش كويسة وقالوا عنده سرطان، وضعفت المناعة وأصيب بالفطر الأسود، وتسرب للمخ وظل في غيبوبة 3 سنوات، وبدأ يتكلم بسيط ودلوقتي كلامه مفهوم".

 

وأضاف: "مكناش مصدقين لما ظهرت النتيجة، وطه يتمنى أنه يدخل كلية الحقوق، وهو مثال للإرادة والعزيمة وأحلم إني أشوفه ماشي على الأرض". 

 

وتابع أشرف صديق مدرس طه في الإعدادي: "كان طالب متميز، وربنا كرمه بتحقيقه الدرجة الجميلة دي"

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا