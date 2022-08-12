طه يتحدى المستحيل ويحصل على 90% فى الثانوية العامة: سرطان وغيبوبة 3 سنوات وفقدان للعين اليمنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 أغسطس 2022 09:33 مساءً - عرض برنامج "مصر تستطيع"، تقريرا عن الشاب طه محمد حمدى، الذي يعاني من سرطان وغيبوية 3 سنوات وفقدان للعين اليمنى، حيث واجه الموت بالإيمان والإرادة، وحصل على 90 %، في الثانوية العامة.

وقال والده محمد حمدي حلال التقرير المذاع عبر قناة "دي إم سي": "حتى 3 إعدادي كانت متميز وبدأ جسمه يضمر وتظهر عليها علامات مش كويسة وقالوا عنده سرطان، وضعفت المناعة وأصيب بالفطر الأسود، وتسرب للمخ وظل في غيبوبة 3 سنوات، وبدأ يتكلم بسيط ودلوقتي كلامه مفهوم".

وأضاف: "مكناش مصدقين لما ظهرت النتيجة، وطه يتمنى أنه يدخل كلية الحقوق، وهو مثال للإرادة والعزيمة وأحلم إني أشوفه ماشي على الأرض".

وتابع أشرف صديق مدرس طه في الإعدادي: "كان طالب متميز، وربنا كرمه بتحقيقه الدرجة الجميلة دي"