مونيكا رامى محاربة السرطان: نفسى أدخل كلية الإعلام (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت مونيكا رامى محاربة السرطان وطالبة الثانوية العامة المتفوقة، إنها لم تكن تضع نظاما معينا من أجل المذاكرة بسبب مرض السرطان، لافتة إلى أنها كانت تستذكر دروسها عندما تشعر بتحسن فى صحتها.





وأضافت مونيكا، خلال لقائها مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الجمعة، أن والدها ووالدتها وشقيقها كانوا يشجعونها على المذاكرة، متابعة: "كلهم كانوا بيدونى طاقة إيجابية". وأوضحت أنها قررت دخول كلية الإعلام والعمل فى العلاقات العامة أو الصحافة، معقبة: "أنا بحب الإعلام وبابا قدوة ليا"، منوهة بأنها تفضل الصحافة التليفزيونية.

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