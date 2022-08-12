ووجه الباز من خلال المداخلة الهاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم، نصيحة لطلاب الثانوية العامة الذين أخفقوا فى مجاميعهم قائلًا: "كل إنسان يأخذ حظه من الدنيا وعليه أن يجمع من العلم والمعرفة قدر المستطاع".
وأشار إلى أنه كان يتمنى أن يلتحق فى كلية الطب أثناء دراسته بالمرحلة الثانوية إلا أن مجموعه لم يسعفه للالتحاق بالكلية، موضحا أنه التحق بكلية العلوم وتفوق فيها.
فيما، قالت مونيكا رامى محاربة السرطان وطالبة الثانوية العامة المتفوقة، إنها لم تكن تضع نظاما معينا من أجل المذاكرة بسبب مرض السرطان، لافتة إلى أنها كانت تستذكر دروسها عندما تشعر بتحسن فى صحتها، وأضافت مونيكا، خلال لقائها أن والدها ووالدتها وشقيقها كانوا يشجعونها على المذاكرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسالة فاروق الباز لطلاب الثانوية: لم أوفق فى دخول الطب.. ولكل إنسان نصيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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