رسالة فاروق الباز لطلاب الثانوية: لم أوفق فى دخول الطب.. ولكل إنسان نصيب

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصرى، مونيكا رامى طالبة الثانوية العامة ، ومحاربة السرطان على تفوقها الكبير فى امتحانات الثانوية العامة ووصفها بأنها حفيدة ملكات مصر العظيمات.





ووجه الباز من خلال المداخلة الهاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم، نصيحة لطلاب الثانوية العامة الذين أخفقوا فى مجاميعهم قائلًا: "كل إنسان يأخذ حظه من الدنيا وعليه أن يجمع من العلم والمعرفة قدر المستطاع".

وأشار إلى أنه كان يتمنى أن يلتحق فى كلية الطب أثناء دراسته بالمرحلة الثانوية إلا أن مجموعه لم يسعفه للالتحاق بالكلية، موضحا أنه التحق بكلية العلوم وتفوق فيها.



فيما، قالت مونيكا رامى محاربة السرطان وطالبة الثانوية العامة المتفوقة، إنها لم تكن تضع نظاما معينا من أجل المذاكرة بسبب مرض السرطان، لافتة إلى أنها كانت تستذكر دروسها عندما تشعر بتحسن فى صحتها، وأضافت مونيكا، خلال لقائها أن والدها ووالدتها وشقيقها كانوا يشجعونها على المذاكرة.