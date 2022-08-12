الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تقفز 136 مركزا فى تصنيف ويبومتركس

جدة - نرمين السيد - تقدمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، فى ترتيب تصنيف ويبومتركس للجامعات، حيث حلت فى المركز 2059 عالميا بين أكثر من 31 ألف جامعة فى تصنيف شهر يوليو 2022.





وحققت الإكاديمية قفزة بمقدار 136 مركزا بالمقارنة بتصنيف شهر يناير 2022، إذ كانت تحتل المركز الـ 2195 فى ترتيب الجامعات على مستوى العالم.

وفى هذا الصدد قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، إن هذا الانجاز يضاف إلى ما تحقق من قفزة كبيرة فى ترتيب الجامعات عالميا وهو دليل على تميز الأكاديمية، وأنها تسير بخطى حثيثة وثابتة نحو العالمية والتميز، ونسج قصة نجاح فى عام الاحتفال بيوبيلها الذهبى.

وأضاف عبد الغفار: نعتز ونفتخر بها، خاصة وأن هذا التقدم يأتى نتيجة استراتيجية الأكاديمية بالانفتاح والتواصل مع الجامعات المرموقة، وتعزيز حضورها فى المحافل الدولية من أجل الوصول إلى مصاف الجامعات ذات السمعة الدولية.

وتوجه عبد الغفار بالشكر إلى اللجنة المعنية بملف الأكاديمية فى تصنيفات "ويبومتركس" للجامعات.

ويعد نظام تصنيف ويبومترکس العالمى للجامعات webometrics أكبر نظام التقييم الجامعات العالمية حيت يغطى ما يزيد على 31 آلف جامعة على مستوى العالم، ويصدر فى اسبانيا عن المجلس العالى البحث العلمى، ويرتبط بمعيار الأبحاث والملفات القنية، ويجرى تحديثه بشكل دورى كل 6 أشهر، ويهدف إلى تحفيز الباحثين فى جميع أنحاء العالم لنشر أكثر وأفضل المحتويات العلمية على الانترنت.