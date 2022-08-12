تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي".. التضامن تفتتح معرض "ديارنا" بمنطقة العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 أغسطس 2022 08:24 مساءً - افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي والسيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح معرض "ديارنا" للحرف التراثية بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، الذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي " ضمن فعاليات مهرجان العلمين، ويستمر لمدة شهر كامل حتى نهاية موسم الصيف الحالي.

ويشارك في المعرض الذي يقام على مساحة 3000م، عدد كبير من العارضين بمنتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرميه والملابس والخزف والاكسسوار المنزلى من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات التى تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصيفين والمنتجات الشبابية بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان والإسكندرية والقاهرة وسوهاج والفيوم وسيناء وقنا.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي علي تفقد أروقة المعرض، والاستماع لمطالب العارضين، ومقترحات الزائرين مقررة مشاركة العارضين في المعرض مجانا طوال فترة إقامته وعدم تحملهم أي تكاليف تشجيعًا لإقامته في العلمين الجديدة، مؤكدة أننا نفتح آفاق الاستجابة لمطالب عملائنا ونحرص على حقوق عارضينا.

وأكدت القباج أن معرض " ديارنا" يُقام للمرة الأولي في مدينة العلمين الجديدة وفي إطار مهرجان العلمين، حيث تشهد المدينة كل يوم إضافة جديدة في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة، مشيرة إلي أن الهدف من تجربة إقامة المعرض لأول مرة في مدينة العلمين الجديدة، ليس الربح فقط، وإنما دراسة السوق بالمنطقة والمنتجات الأعلى طلباً، ومعرفة الفرص والتحديات التي ستزيد من فرص التسويق في المستقبل، حيث إن معرض "ديارنا العلمين" يأتي استكمالا لمسيرة دعم الوزارة لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية التي تعبر عن التراث المصري بكافة منتجاته، كما أننا ندعم إقامة المعارض الإنتاجية في المناطق السياحية الجديدة، وتسويق المنتجات التراثية للمصيفين وجذب شبابنا ليفخر بجمال الحرف التراثية والمصنوعات اليدوية، كما أن تسويق المنتجات الحرفية للسياح هو جزء من مصر السياحية ومن التسويق التجاري على هامش متعة البحر والجو الرائع للمناطق السياحية.

وأضافت القباج أن المعرض سيستمر على مدار شهر كامل، وسوف تقسم فترة المعرض علي مرحلتين، مدة كل مرحلة 15 يوما يتم خلالها تغيير العارضين والمنتجات، وذلك في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية في كافة محافظات الجمهورية، مشيرة إلي أن الوزارة تحرص على التوسع في إقامة معرض "ديارنا" بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تحرص علي إقامة المعرض بشكل دوري بالتعاون مع الوزارات المعنية والسادة المحافظين على مستوى الجمهورية، موجهة شكر خاص للواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه الدائم لمعارضنا، وهذا ما عهدناه من السادة المحافظين في دعمهم لجميع فرص التمكين وتحسين جودة حياة المواطن، وتشجيع صغار المنتجين للتأهيل لسوق العمل والمساعدة فى تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية، خاصة أن المعرض يعمل علي الترويج للمنتج المصرى ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمى، مشيرة إلى أن التراث المصرى على اختلاف أنواعه مبعث فخر لنا على مستوى العالم وأكبر دليل على ذلك عراقة مصر وثقافتها وهويتها.

وأوضحت القباج أن الجولة القادمة لمعارض "ديارنا" ستكون في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والغردقة وشرم الشيخ، متعهدة أن نستمر في جولات معارضنا في كافة المحافظات وخارج مصر، خاصة أن معرض "ديارنا" يعد من أقدم وأعرق المعارض في دعم مجال الحرف اليدوية والحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار، موضحة أنه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة عدد المعارض وتوسيع قاعدة المشاركين من العارضين، ستقوم الوزارة بزيادة عدد المعارض علي مستوي الجمهورية من " 12 معرض سنوي إلي 20 معرضا"، بالإضافة إلي وضع خطة لتطوير المعارض وعمل تشبيك وشراكات مع القطاع الخاص لخدمة الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها من الحرف اليدوية والتراثية الصديقة للبيئة