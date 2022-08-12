معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة كفر الشيخ تستقبل 250 طالبا وطالبة

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





قال الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، إن معامل التنسيق الإلكترونى بالجامعة استقبلت منذ أمس الخميس وحتى اليوم الجمعة 250 طالبا وطالبة، لتسجيل رغباتهم طبقا للضوابط التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والإجابة على استفساراتهم بشأن تسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضح رئيس الجامعة -فى تصريح صحفى- أن التنسيق يستمر فى استقبال رغبات الطلاب حتى الإثنين المقبل من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الثالثة عصرا، وأكد أن إدارة الجامعة جهزت المعامل وقاعات مكتب التنسيق فى كلية التربية النوعية التى قدمت خدمات مكتب التنسيق من خلال أجهزة الحاسب الآلى لتسجيل رغبات الطلاب، موجها بضرورة التزام جميع المتواجدين بالإجراءت الاحترازية.

بدوره، قال الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنه تم تخصيص 4 معامل لاستقبال الطلاب، كما تم تشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء هيئة التدريس وموظفين لاستقبال الطلاب وتعريفهم بالكليات.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بالالتزام بالإجراءات الصحية وتنفيذ التدابير الوقائية ومعايير السلامة من قبل الطلاب، والتى اتخذتها الجامعة والتزاما وتنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.