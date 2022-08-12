جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2022 بمد خدمة أسامة ربيع رئيسا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام اعتبارا من 12 أغسطس 2022.





وجاء فى المادة الأولى من القرار: "تمد خدمة السيد أسامة محمد منير ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام اعتبارا من 12 أغسطس 2022.

وجاء فى المادة الثانية: "ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار مد خدمة أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.