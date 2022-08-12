إقبال كبير على مصيف بلطيم (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، إقبالاً كبيراً من مصطافين اليوم الواحد، سواء من أبناء المحافظة أو المحافظات المجاورة، للاستمتاع بالجو الصيفى الرائع والمياه الصافية والشمس الساطعة وسط رياح وأمواج هادئة نسبيا.





وتوافد رواد الشاطئ من أبناء كفر الشيخ ورحلات اليوم الواحد من جميع محافظات الجمهورية للاستمتاع بسحر وجمال وروعة شاطئ مصيف بلطيم، مع انتشار المنقذين بطول الشاطئ، ولم يتم رصد أى حالات غرق أو إصابات خطيرة.

وحرص الأطفال والكبار على اللعب والسباحة فى البحر المتوسط، كما أقبل عدد من رواد الشواطئ على ممارسة الكرة والعديد من الألعاب، والرسم وتشكيل الرمال، ورفعت إدارة شاطئ المصيف والأجهزة التنفيذية حالة الاستعداد للدرجة القصوى، حيث انتشر عدد كبير من المنقذين على طول شواطئ المصيف الستة، إدارة الشاطئ من حملات المرور والتوعية للمصطافين بضرورة الالتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين.

وتستمر جهود إدارة المصايف بمحافظة كفر الشيخ فى توفير أفضل الخدمات للمصطافين، ويجرى رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ويتم رفع كفاءة دورات المياه باستمرار وذلك من أجل إسعاد المصطافين، وتوفير الخدمات لهم.