استمرار حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد جودة، مدير إدارة بنها البيطرية، إن الحملة شهدت إقبالا ملحوظا من أصحاب الماشية، وتم خلالها تحصين 3859 رأس ماشية وأغنام وماعز ضد حمى الوادى المتصدع والحمى القلاعية.
وأوضح جودة، أن الحملة مستمرة حتى تحقيق المستهدف منها، وهو تحصين 127 ألف رأس ماشية، على مستوى محافظة القليوبية.
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