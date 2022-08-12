إزالة 15 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بإسنا فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملة عن إزالة 15 حالة تعد على أملاك هندسة صرف رى بقرية النجوع، على مساحة 4316 مترا مربعا، وتم تسليم المساحة لجهة الولاية. تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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