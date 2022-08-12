نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كليات ومعاهد حكومية تقبل من 50% أدبي بالأسماء والعنواين وزارة التعليم العالي والبحث العلمى في المقال التالي

عمر شويل - جدة العدد من الطلاب الذين لم يستطيعوا الحصول على مجموع عالي يبحثون عن الكليات ومعاهد حكومية تقبل من 50% أدبي، وهل يوجد جامعات تقبل تلك المجاميع في الثانوية العامة؟ أم أن فرصهم في الانضمام بالجامعات غير موجودة، واعلن مكتب تنسيق القبول في الكليات والمعاهد الحكومية أن هناك في هذا العام كليات تقبل من 50% أدبي، وبالتالي يستطيع الطلاب دخول الجامعة بمجموع مقبول.

كليات ومعاهد حكومية تقبل من 50% أدبي

وصل عدد كليات ومعاهد حكومية التي تقبل من 50% أدبي 36 كلية ومعهد في التخصصات المختلفة، والتي يستطيع للطالب إدخالها من ضمن رغبات تنسيق عام ٢٠٢٢ خلال رابط التنسيق.

وتحتوي قائمة كليات ومعاهد حكومية تقبل من 50% أدبي الكليات والمعاهد التالية، والموثقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

• العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 205.0

• تربية رياضية بنات الزقازيق 205.0

• العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية ايجوث 205.0

• العالي الفندقي بالأقصر إيجوث 205.0

• تربية رياضية بنات مدينة السادات 205.0

• تربية نوعية موسيقية المنوفية 205.0

• تربية نوعية موسيقية بنها 205.0

• تربية رياضية بنات بني سويف 205.0

• سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 205.0

• المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 205.0

• تربية رياضية بنين الوادي الجديد 205.0

• معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية – شعبة محاسبة بدمياط 205.0

• تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر 205.0

• المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان 205.0

• المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 205.0

• العالي خدمه اجتماعية اسوان 205.0

• تربية رياضية بنات المنيا 205.0

• تربية رياضية بنات الفيوم 205.0

• معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 205.0

• تربية نوعية فنية الفيوم 205.0

• تربية رياضية بنات طنطا 205.0

• تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر 205.0

• تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية 205.0

• تربية رياضية بنات أسيوط 205.0

• تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 205.0

• تربية رياضية بنين بور سعيد 205.0

• تربية رياضية بنين العريش 205.0

• تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 205.0

• تربية نوعية فنية جنوب الوادي 205.0