جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتكليفه بمهام مراجعة المعايير الموضوعة لقبول الطلاب بالمدينة الجامعية سواء من الطلاب القدامى أو الجدد والتيسير عليهم إجراءات التقدم عن طريق الموقع الالكترونى بالمدينة الجامعية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل لجنة لمراجعة معايير قبول الطلاب بالمدينة الجامعية فى أسيوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.