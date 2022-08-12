محافظ كفر الشيخ يشدد على ترشيد استهلاك الكهرباء

جدة - نرمين السيد - شدد جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على تطبيق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، تحقيقا للمصلحة العامة للدولة وبما لا يضر بالحالة الأمنية، والأمور الحياتية للمواطنين، حيث تشهد مدن ومراكز كفر الشيخ، تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.





وبحسب بيان صحفى صدر عن المحافظة، اليوم الجمعة، أشرف رئيس مدينة برج البرلس وائل فرج، على أعمال تفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء بالطريق الموازى لرافد الطريق الدولى الساحلى، مشددا على الغلق التام للتيار الكهربائى للمصالح الحكومية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية ما عدا المبانى الخدمية وعدم إضاءة أى مبن حكومى من الخارج، والمولات التجارية. وناشد رئيس مدينة برج البرلس، المواطنين بترشيد الاستهلاك الشخصى للكهرباء مع التزامن مع خطة الدولة، موضحا أنه سيتم المرور بصفة مستمرة على المصالح الحكومية والمحلات التجارية بنطاق المدينة. كما تابع رئيس مركز ومدينة سيدى سالم شريف هيكل، أعمال تخفيض الإنارة العامة على الطرق العامة بنسبة 50%، فضلا عن متابعة إطفاء إنارة الأعمدة.

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