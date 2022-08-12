وفد كندى رفيع المستوى يزور المتحف القومى للحضارة

وكان فى استقبال الوفد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، والذى اصطحبهم فى جولة تعريفية داخل المتحف، حيث قام بشرح فكرة المتحف والهدف من إقامته وما يقدمه للبيئة المحيطة وللخريطة السياحية المصرية والعالمية.
وأشار الدكتور أحمد غنيم إلى الدور الثقافى الذى يقوم به المتحف فى دعم أواصر الصداقة والتعاون بين المتحف وشعوب العالم، لافتا إلى أن المتحف يشهد تحولات وتطورات عظيمة تبهر زائريه من مختلف دول العالم.
وقدم سيد أبوالفضل المشرف العام للشئون الأثرية فى المتحف، شرحا تفصيليا لأعضاء الوفد الكندى حول قاعة العرض الرئيسية وقاعة المومياوات الملكية وبيت الهدايا.
وتبادل الجانبان الهدايا التذكارية، وأعرب الوزير الكندى عن سعادته لوجود هذا المتحف فى مصر أرض الحضارة.
وفى نهاية الزيارة حرص أعضاء الوفد الكندى على التقاط الصور التذكارية وكتابة كلمة بدفتر الزيارات أعربوا خلالها عن إعجابهم وتقديرهم لهذا العمل العظيم والذى يعبر عن حضارة وأصالة الشعب المصرى.
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