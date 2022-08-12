حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبى على 727 مواطنا فى قنا

وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم الجمعة - أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 727 مواطنا فى 6 تخصصات طبية منها "جلدية وتناسلية، وأطفال، وباطنة، وجراحة عامة، وتنظيم الأسرة، ونساء وتوليد"، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ 28 حالة، مشيرا إلى أن القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
من جانبه، قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إن هذه القوافل الطبية تقدم خدمات الكشف والعلاج مجانا، وكذلك خدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.
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